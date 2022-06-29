***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.06.2022 10:30
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 10.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22573 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039895
BIST
11:012.460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -30,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.455
11:0116,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:0117,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:01975,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,95
|Açılış
|: 975,16
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:59
|RODRG
|24,18
|4.944.193
|% 8,43
|
|ORCAY
|17,86
|34.293.994
|% 7,01
|
|TURSG
|5,21
|203.674.113
|% 6,98
|
|BMSCH
|11,04
|70.880.984
|% 6,77
|
|ULUSE
|216,10
|15.467.879
|% 6,19
|
|LIDFA
|12,80
|16.168.479
|% -8,57
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|MAKIM
|17,63
|105.708.136
|% -6,32
|
|SEKUR
|14,27
|21.658.325
|% -5,93
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,46
|1.368.005.584
|% -1,21
|
|SISE
|21,06
|431.693.492
|% -1,68
|
|ASELS
|23,40
|431.646.572
|% 0,86
|
|EREGL
|27,36
|375.129.411
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,28
|283.483.916
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,57
|168.793.520
|% -1,91
|
|ODAS
|2,98
|194.175.019
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,43
|200.201.021
|% -0,89
|
|TSKB
|2,06
|88.108.895
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,78
|71.583.818
|% -3,78
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6874
|16,7034
|% 0,13
|
|Euro
|17,5502
|17,5639
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,3041
|20,4059
|% 0,20
|
|Frank
|17,3892
|17,4939
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4355
|4,4578
|% 0,10
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-3,02
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.520
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,35
|
Seans Raporu
10:59
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11:14DOCO
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 1, 459.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 688 adet işlem
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11:12LIDFA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 281 adet işlem
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 51 kaybederek (% -1.35 ) 2, 671
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11:11XU100
Endeks 2, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 7, 924.00 milyon TL de
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11:11SELGD
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 845 adet işlem