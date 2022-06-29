***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.06.2022 10:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 10.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22572 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039899
BIST
12:372.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,62
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:3716,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0328
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:3717,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:37975,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,82
|Açılış
|: 975,28
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ULUSE
|223,80
|20.854.284
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|95.592.095
|% 9,96
|
|ORCAY
|18,10
|55.619.360
|% 8,45
|
|CLEBI
|389,10
|123.149.699
|% 8,32
|
|ECILC
|10,79
|156.844.730
|% 7,90
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,13
|28.821.864
|% -6,21
|
|SELVA
|7,76
|34.097.233
|% -5,94
|
|SEKUR
|14,34
|31.529.147
|% -5,47
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,56
|2.329.338.148
|% -1,00
|
|EREGL
|27,36
|643.113.022
|% -0,73
|
|ASELS
|23,46
|625.686.176
|% 1,12
|
|SISE
|21,16
|620.652.604
|% -1,21
|
|SAHOL
|19,86
|491.853.803
|% -1,39
|
|ODAS
|2,99
|331.170.978
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|234.511.414
|% -1,91
|
|TSKB
|2,07
|146.645.311
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|315.035.973
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,30
|464.714.536
|% -0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6980
|16,7110
|% 0,17
|
|Euro
|17,5652
|17,5838
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2775
|20,3792
|% 0,07
|
|Frank
|17,4427
|17,5478
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4378
|4,4600
|% 0,15
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,43
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,51
|