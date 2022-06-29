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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22554 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039903


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