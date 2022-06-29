***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22554 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039903
BIST
10:572.465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -25,55
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.455
10:5716,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
10:5717,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5723
En Düşük
17,4507
10:57975,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,00
|Açılış
|: 975,10
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ULUSE
|223,80
|14.098.479
|% 9,98
|
|RODRG
|23,96
|4.838.810
|% 7,44
|
|BMSCH
|11,02
|69.158.838
|% 6,58
|
|TURSG
|5,19
|181.998.880
|% 6,57
|
|ORCAY
|17,70
|32.037.545
|% 6,05
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|12,96
|13.799.744
|% -7,43
|
|MAKIM
|17,63
|105.708.136
|% -6,32
|
|SEKUR
|14,23
|20.622.569
|% -6,20
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,28
|1.274.630.941
|% -1,58
|
|ASELS
|23,36
|403.821.668
|% 0,69
|
|SISE
|20,96
|397.708.622
|% -2,15
|
|EREGL
|27,28
|350.162.048
|% -1,02
|
|AKBNK
|8,31
|250.700.474
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,56
|150.352.794
|% -2,29
|
|ODAS
|2,97
|159.690.939
|% -2,62
|
|YKBNK
|4,43
|177.459.088
|% -0,89
|
|TSKB
|2,05
|78.669.839
|% -0,97
|
|MOBTL
|1,77
|68.430.336
|% -4,32
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6941
|16,6981
|% 0,10
|
|Euro
|17,5476
|17,5581
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2902
|20,3919
|% 0,13
|
|Frank
|17,3738
|17,4784
|% 0,14
|
|Riyal
|4,4358
|4,4580
|% 0,11
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-3,02
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.520
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,35
|
Seans Raporu
10:53
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11:06XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 7, 110.00 milyon TL de
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11:06LIDFA
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 127 adet işlem
-
11:04DOCO
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 1, 462.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 433 adet işlem
-
11:03SEKUR
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 612 adet işlem
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, KOZAL