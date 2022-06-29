***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22560 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039906BIST