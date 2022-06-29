***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22560 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039906
BIST
11:362.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -24,65
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
11:3616,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0210
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:3617,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:36975,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 975,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ULUSE
|222,00
|17.975.174
|% 9,09
|
|BMSCH
|11,11
|80.044.901
|% 7,45
|
|ORCAY
|17,87
|46.902.120
|% 7,07
|
|CLEBI
|384,00
|103.791.427
|% 6,90
|
|TURSG
|5,20
|220.189.383
|% 6,78
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|RYSAS
|8,60
|4.852.801
|% -6,22
|
|SEKUR
|14,29
|24.820.259
|% -5,80
|
|LIDFA
|13,29
|23.507.917
|% -5,07
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,20
|1.791.661.326
|% -1,75
|
|ASELS
|23,54
|540.258.555
|% 1,47
|
|SISE
|21,04
|516.449.566
|% -1,77
|
|EREGL
|27,32
|459.638.736
|% -0,87
|
|SAHOL
|19,79
|363.885.285
|% -1,74
|
|ODAS
|2,99
|272.480.894
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|197.699.201
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,42
|267.669.436
|% -1,12
|
|TSKB
|2,06
|111.444.970
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,78
|83.774.359
|% -3,78
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6919
|16,7032
|% 0,13
|
|Euro
|17,5429
|17,5631
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,2829
|20,3847
|% 0,10
|
|Frank
|17,4055
|17,5104
|% 0,32
|
|Riyal
|4,4369
|4,4591
|% 0,13
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,58
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.524
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.193
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,32
|
Seans Raporu
11:36
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11:51XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 10, 880.00 milyon TL de
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11:48SEKUR
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 744, 173 adet işlem
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11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, PGSUS
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 15 kaybederek (% -1.40 ) 2, 188
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11:46
ULUSE, TURSG, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında