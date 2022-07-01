***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 15:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir.
Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040677
BIST
15:192.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,95
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:1916,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0598
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:1917,4628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0646
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:19962,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,92
|Açılış
|: 962,01
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ISSEN
|28,16
|58.724.914
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,10
|1.103.139.077
|% 8,88
|
|GESAN
|45,58
|218.207.075
|% 8,47
|
|BOBET
|6,60
|31.838.523
|% 7,84
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|GLRYH
|3,24
|31.774.045
|% -4,99
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,11
|98.087.199
|% -4,69
|
|AKCNS
|20,50
|5.127.690
|% -3,94
|
|OYAYO
|8,31
|2.096.138
|% -3,60
|
|THYAO
|49,36
|4.090.787.302
|% 5,47
|
|SISE
|21,24
|1.264.317.612
|% -1,21
|
|KOZAL
|185,10
|1.103.139.077
|% 8,88
|
|EREGL
|27,22
|924.917.962
|% 0,29
|
|TUPRS
|271,40
|800.395.562
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,65
|234.428.948
|% 0,38
|
|THYAO
|49,36
|4.090.787.302
|% 5,47
|
|YKBNK
|4,37
|354.978.508
|% 0,92
|
|ODAS
|2,91
|236.460.100
|% 0,69
|
|SISE
|21,24
|1.264.317.612
|% -1,21
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7456
|16,7567
|% 0,35
|
|Euro
|17,4390
|17,4626
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,0882
|20,1890
|% -0,89
|
|Frank
|17,3462
|17,4507
|% -0,36
|
|Riyal
|4,4484
|4,4707
|% 0,30
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-20,85
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.438
|6.525
|-65,00
|
|Yarım
|3.151
|3.191
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,13
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:31GESAN
Yüzde 8.47 oranında artışla 45.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 897, 940 adet işlem
-
15:30KMPUR
Yüzde 6.35 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 438 adet işlem
-
15:29MAKIM
Yüzde 5.90 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 339, 593 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 78 artarak (% 1.68 ) 2, 653
-
15:28XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 18, 630.00 milyon TL de