***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 15:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir.
Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040680
BIST
15:312.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 35,75
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:3116,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0607
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:3117,4722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0552
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:31962,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,53
|Açılış
|: 961,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ISSEN
|28,16
|58.731.194
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,60
|1.109.485.555
|% 8,59
|
|GESAN
|45,54
|227.007.623
|% 8,38
|
|BMSCH
|11,77
|92.954.485
|% 8,08
|
|OZKGY
|5,93
|36.027.421
|% 7,62
|
|RTALB
|7,08
|99.417.470
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|32.100.372
|% -4,69
|
|OYAYO
|8,29
|2.353.083
|% -3,83
|
|EGPRO
|34,50
|11.597.793
|% -3,74
|
|THYAO
|49,32
|4.165.001.405
|% 5,38
|
|SISE
|21,20
|1.288.912.661
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,60
|1.109.485.555
|% 8,59
|
|EREGL
|27,22
|941.518.463
|% 0,29
|
|TUPRS
|270,20
|815.269.786
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,40
|400.322.804
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,65
|236.742.333
|% 0,38
|
|ODAS
|2,91
|256.817.079
|% 0,69
|
|THYAO
|49,32
|4.165.001.405
|% 5,38
|
|SISE
|21,20
|1.288.912.661
|% -1,40
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7490
|16,7591
|% 0,36
|
|Euro
|17,4503
|17,4722
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,0646
|20,1652
|% -1,01
|
|Frank
|17,3458
|17,4503
|% -0,36
|
|Riyal
|4,4504
|4,4727
|% 0,35
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,55
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|6.445
|6.543
|-48,00
|
|Tam
|6.437
|6.524
|-66,00
|
|Yarım
|3.151
|3.190
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,56
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,31
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,07
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:46OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 220, 367 adet işlem
-
15:46OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 220, 367 adet işlem
-
15:45BMSCH
Yüzde 8.08 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 078, 093 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem