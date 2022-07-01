***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 15:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir.
Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040682
BIST
15:332.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 39,08
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:3316,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0666
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:3317,4655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0619
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:33962,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,34
|Açılış
|: 962,59
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ISSEN
|28,16
|58.731.194
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.344.220
|% 8,71
|
|BMSCH
|11,82
|92.108.792
|% 8,54
|
|GESAN
|45,52
|226.150.366
|% 8,33
|
|OZKGY
|5,94
|35.974.345
|% 7,80
|
|RTALB
|7,07
|99.187.430
|% -5,23
|
|GLRYH
|3,24
|32.077.439
|% -4,99
|
|OYAYO
|8,31
|2.194.686
|% -3,60
|
|UZERB
|35,40
|49.406
|% -3,01
|
|POLHO
|4,42
|36.321.739
|% -2,86
|
|PGSUS
|182,00
|368.694.795
|% 6,43
|
|MAKIM
|16,09
|300.031.371
|% 5,51
|
|ODAS
|2,91
|256.732.392
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,65
|235.189.034
|% 0,38
|
|GESAN
|45,52
|226.150.366
|% 8,33
|
|ODAS
|2,91
|256.732.392
|% 0,69
|
|MOBTL
|1,76
|49.325.980
|% 2,33
|
|PEKGY
|1,22
|22.883.929
|% 7,02
|
|MAKIM
|16,09
|300.031.371
|% 5,51
|
|ARDYZ
|5,42
|102.221.935
|% 2,46
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7453
|16,7653
|% 0,40
|
|Euro
|17,4541
|17,4616
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,0664
|20,1670
|% -1,00
|
|Frank
|17,3450
|17,4495
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4514
|4,4737
|% 0,37
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-20,85
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.438
|6.525
|-65,00
|
|Yarım
|3.151
|3.191
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,13
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 220, 367 adet işlem
-
15:46OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 220, 367 adet işlem
-
15:45BMSCH
Yüzde 8.08 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 078, 093 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem