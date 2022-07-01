***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 15:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir.
Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040688
BIST
15:332.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 39,08
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:3316,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0666
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:3317,4655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0619
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:33962,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,34
|Açılış
|: 962,59
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ISSEN
|28,16
|58.731.194
|% 10,00
|
|GESAN
|45,54
|227.337.341
|% 8,38
|
|KOZAL
|184,20
|1.110.715.140
|% 8,35
|
|OZKGY
|5,93
|36.028.210
|% 7,62
|
|OZKGY
|5,93
|36.028.210
|% 7,62
|
|RTALB
|7,10
|99.502.578
|% -4,83
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|32.174.528
|% -4,69
|
|OYAYO
|8,29
|2.359.002
|% -3,83
|
|EGPRO
|34,50
|11.609.935
|% -3,74
|
|THYAO
|49,32
|4.177.343.395
|% 5,38
|
|SISE
|21,18
|1.300.948.855
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,20
|1.110.715.140
|% 8,35
|
|EREGL
|27,20
|944.899.651
|% 0,22
|
|TUPRS
|270,30
|816.936.466
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|407.234.942
|% 1,39
|
|ODAS
|2,91
|262.754.604
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,65
|236.900.306
|% 0,38
|
|THYAO
|49,32
|4.177.343.395
|% 5,38
|
|SISE
|21,18
|1.300.948.855
|% -1,49
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7509
|16,7650
|% 0,40
|
|Euro
|17,4618
|17,4655
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,0646
|20,1652
|% -1,01
|
|Frank
|17,3458
|17,4503
|% -0,36
|
|Riyal
|4,4504
|4,4727
|% 0,35
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-19,28
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.535
|-56,00
|
|Tam
|6.435
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.150
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,36
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,24
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 45 artarak (% 1.61 ) 2, 168
-
15:48
NATEN, PGSUS, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:48
VKFYO, EGPRO, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:48GESAN
Yüzde 8.28 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 101, 541 adet işlem
-
15:47BOBET
Yüzde 7.35 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 057, 274 adet işlem