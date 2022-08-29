***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.08.2022 16:35
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 24/08/2022 tarih ve E-12233903-305.04-25352 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON'un unvanının OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.
Değişiklik 03/10/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058891
BIST
16:403.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 8,83
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:4018,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:4018,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1157
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:401.017,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.016,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:40
|DYOBY
|18,64
|64.927.060
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.101.301
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.652.443
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.540.797
|% 9,91
|
|KONTR
|212,40
|346.958.212
|% 9,54
|
|MTRKS
|65,15
|4.564.715
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.461.334
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.152.309
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,60
|5.204.221.848
|% 3,82
|
|THYAO
|69,95
|4.800.590.382
|% 0,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.168.164.734
|% -1,00
|
|HALKB
|7,78
|3.099.997.257
|% 9,12
|
|GARAN
|24,66
|2.779.422.911
|% -1,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.168.164.734
|% -1,00
|
|HALKB
|7,78
|3.099.997.257
|% 9,12
|
|PETKM
|13,60
|5.204.221.848
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,96
|1.241.190.605
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.652.443
|% 9,92
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1832
|18,1889
|% 0,13
|
|Euro
|18,2080
|18,2130
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,2366
|21,3431
|% -0,12
|
|Frank
|18,7270
|18,8398
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.821
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,43
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55BAGFS
Yüzde 5.82 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 991 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 01 artarak (% 0.53 ) 3, 447
-
16:54XU100
Endeks 3, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 50, 152.00 milyon TL de
-
16:54MMCAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 891 adet işlem
-
16:53KRTEK
Yüzde 6.77 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 473 adet işlem