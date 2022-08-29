***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 24/08/2022 tarih ve E-12233903-305.04-25352 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON'un unvanının OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.Değişiklik 03/10/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058891BIST