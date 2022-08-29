***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.08.2022 16:35
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 24/08/2022 tarih ve E-12233903-305.04-25352 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON'un unvanının OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.
Değişiklik 03/10/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058892
BIST
16:383.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 10,62
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:3818,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:3818,2146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1173
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:381.016,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.016,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DYOBY
|18,64
|64.893.695
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.099.235
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.533.254
|% 9,91
|
|KONTR
|212,60
|345.786.799
|% 9,64
|
|MTRKS
|65,15
|4.554.617
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.456.839
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.097.162
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|THYAO
|69,95
|4.781.614.357
|% 0,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|GARAN
|24,64
|2.732.787.736
|% -1,44
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|EKGYO
|3,97
|1.239.677.730
|% 0,25
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1697
|18,1996
|% 0,19
|
|Euro
|18,2088
|18,2146
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2394
|21,3460
|% -0,10
|
|Frank
|18,7376
|18,8505
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8276
|4,8518
|% 0,15
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.821
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,43
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53KRTEK
Yüzde 6.77 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 473 adet işlem
-
16:51BAKAB
Yüzde 6.85 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 069 adet işlem
-
16:50MAKTK
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 123, 712 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 3, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 49, 810.00 milyon TL de
-
16:49HALKB
Yüzde 9.40 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 336, 395 adet işlem