***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25352 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Üçüncü Serbest Fon unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'u olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066730BIST