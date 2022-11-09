***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2022 16:28
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesinin güncellenmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078580
BIST
17:564.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,09
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:5618,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0811
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:5618,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:561.023,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.023,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:54
|HEKTS
|36,08
|2.646.447.632
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.343.054
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.544.992
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|128.699.057
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.601.973
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.962.309
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.789.795
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.606.619
|% -9,84
|
|KERVT
|11,10
|424.299.911
|% -9,46
|
|THYAO
|111,80
|9.473.185.678
|% -1,06
|
|ASELS
|38,06
|7.572.883.858
|% 5,20
|
|EREGL
|34,66
|5.614.989.657
|% -3,02
|
|TCELL
|32,00
|4.493.746.944
|% 8,84
|
|TTKOM
|13,96
|4.091.252.978
|% 1,90
|
|EKGYO
|5,13
|3.105.078.277
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,14
|666.088.963
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.916.343.054
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,96
|4.091.252.978
|% 1,90
|
|TSKB
|3,09
|899.391.120
|% -0,96
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6928
|18,7098
|% 0,25
|
|Euro
|18,6400
|18,6500
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,1266
|21,2325
|% -0,87
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% 0,29
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|15,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|0,11
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,47
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem