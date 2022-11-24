***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu 23/11/2022 tarih ve E-12233903-305.04-29139 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON'un Fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin duyurudur.Değişiklik 26/12/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Saygılarımızla,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082154BIST