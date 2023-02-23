***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 20/02/2023 tarih ve E-12233903-305.04-33439 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un Fon izahnamesinin "6.3. ve 6.4." maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116251BIST