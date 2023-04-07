***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu 03/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-35575 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON)'un Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin duyurudur.Değişiklikler 26/04/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133666BIST