***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.04.2023 15:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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OYAK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu 03/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-35575 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON)'un Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin duyurudur.
Değişiklikler 26/04/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133666
BIST
16:254.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 28,77
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2519,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2521,0140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0197
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:251.243,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.243,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.195.565
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.441.508
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,52
|111.091.132
|% -7,15
|
|POLTK
|2.070,60
|25.125.667
|% -6,07
|
|DITAS
|27,64
|15.485.971
|% -4,69
|
|KGYO
|49,80
|11.522.608
|% -3,86
|
|THYAO
|127,50
|2.130.914.463
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,05
|1.830.335.014
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.505.448.705
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.019.487
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,16
|1.361.132.275
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.685.875
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.993.758
|% -0,40
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2400
|19,2516
|% 0,00
|
|Euro
|20,9511
|21,0732
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,8126
|23,9321
|% -0,22
|
|Frank
|21,1466
|21,2740
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1172
|5,1429
|% 0,05
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|