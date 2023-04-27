***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.04.2023 11:03
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 03/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-35575 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Fon izahnamesinin "Kısaltmalar Bölümü, 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 3.2., 7.1., ve 10.3." maddelerinde değişiklik yapılmış, Danışma Komitesi Üyeleri ve Komite İşleyişine ait bilgilendirme dokümanı (EK-1) eklenmiştir.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. Fon izahnamesinin Kısaltmalar Bölümü, 2.3., 2.4. ve 2.7. maddelerinde İzahnameye eklenen Danışma Komitesine ilişkin bilgilendirmelere yer verilmiştir.
2. Fon izahnamesinin 2.8., 3.2., 7.1., ve 10.3. maddelerinde Katılım Fonu esaslarına uygun olarak güncellemeler yapılmıştır.
3. (EK-1)'de Danışma Komitesi Üyelerine İlişkin bilgilere ve Danışma Komitesi İşleyişine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141545
BIST
11:384.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,73
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3819,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3821,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0724
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:381.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:36
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.262.164
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|434.048
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,90
|33.418.563
|% 9,00
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,10
|30.507.947
|% -5,20
|
|CANTE
|47,50
|25.313.298
|% -5,00
|
|GEREL
|16,43
|7.706.469
|% -4,86
|
|PAGYO
|24,40
|3.093.200
|% -4,84
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|THYAO
|130,90
|1.424.731.217
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|EREGL
|32,78
|596.289.229
|% -0,36
|
|CVKMD
|174,70
|552.423.286
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,21
|420.420.017
|% -0,32
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|ISCTR
|11,18
|386.448.462
|% -0,27
|
|YKBNK
|9,85
|265.843.502
|% 0,51
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4256
|19,4369
|% 0,15
|
|Euro
|21,4878
|21,4978
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,1629
|24,2841
|% 0,07
|
|Frank
|21,7004
|21,8312
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1647
|5,1906
|% 0,06
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|9,23
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,66
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.114
|9.268
|-34,00
|
|Yarım
|4.448
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,11
|78,11
|0,39
|