***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 03/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-35575 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Fon izahnamesinin "Kısaltmalar Bölümü, 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 3.2., 7.1., ve 10.3." maddelerinde değişiklik yapılmış, Danışma Komitesi Üyeleri ve Komite İşleyişine ait bilgilendirme dokümanı (EK-1) eklenmiştir.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:1. Fon izahnamesinin Kısaltmalar Bölümü, 2.3., 2.4. ve 2.7. maddelerinde İzahnameye eklenen Danışma Komitesine ilişkin bilgilendirmelere yer verilmiştir.2. Fon izahnamesinin 2.8., 3.2., 7.1., ve 10.3. maddelerinde Katılım Fonu esaslarına uygun olarak güncellemeler yapılmıştır.3. (EK-1)'de Danışma Komitesi Üyelerine İlişkin bilgilere ve Danışma Komitesi İşleyişine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141545BIST