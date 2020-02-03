***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/01/2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1037 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon" izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile VI., 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.6., 9.8., ve 12.1., maddeleri değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816737BIST