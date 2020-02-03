***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2020 16:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/01/2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1037 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon" izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile VI., 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.6., 9.8., ve 12.1., maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816737
BIST
17:50119.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 110,34
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:505,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:506,6124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
17:50303,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,90
|Açılış
|: 303,47
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.815.247
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.925.939
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,84
|1.598.076.436
|% 1,17
|
|SISE
|5,61
|1.100.735.348
|% 0,90
|
|ODAS
|2,19
|601.167.296
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,09
|528.514.680
|% 1,49
|
|PETKM
|4,10
|523.058.356
|% 1,74
|
|ODAS
|2,19
|601.167.296
|% 3,30
|
|SISE
|5,61
|1.100.735.348
|% 0,90
|
|TSPOR
|3,07
|425.935.654
|% 12,87
|
|PETKM
|4,10
|523.058.356
|% 1,74
|
|TRKCM
|4,09
|528.514.680
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7730
|7,8120
|% -1,35
|
|Frank
|6,1699
|6,2070
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,33
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,89
|