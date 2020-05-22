***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.05.2020 10:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846444
BIST
11:05102.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -99,54
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:056,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:057,4271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:05380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.223.182
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.637.790
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,97
|82.148.918
|% 9,02
|
|TSGYO
|2,88
|7.638.411
|% 8,27
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|GLRYH
|14,48
|10.465.953
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|30.582.258
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|217.560.439
|% 1,20
|
|ECILC
|5,77
|176.851.074
|% 4,15
|
|AVOD
|3,31
|128.928.172
|% 6,09
|
|THYAO
|11,11
|123.451.500
|% -0,09
|
|GARAN
|7,55
|114.850.459
|% -0,66
|
|AVOD
|3,31
|128.928.172
|% 6,09
|
|ECILC
|5,77
|176.851.074
|% 4,15
|
|TSKB
|1,05
|30.073.383
|% 0,96
|
|GSRAY
|2,69
|63.707.356
|% 1,51
|
|SNGYO
|1,14
|24.934.825
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2578
|8,2992
|% -0,22
|
|Frank
|6,9785
|7,0205
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8061
|1,8152
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|9,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.493
|18,20
|
|Tam
|2.528
|2.557
|18,70
|
|Yarım
|1.234
|1.250
|9,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-2,15
|