***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2020 12:20
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885357
BIST
13:411.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 30,71
|Açılış
|: 1.120
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.143
En Düşük
1.118
13:418,4053
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,3680
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8,4120
En Düşük
8,3137
13:419,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
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|Açılış
|: 9,7550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:41508,96
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|Değişim
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|Açılış
|: 508,83
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|Önceki Kapanış
|: 504,29
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510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KARTN
|1.994,00
|11.050.748
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.357.786.340
|% 1,96
|
|ASELS
|17,98
|970.680.171
|% 7,34
|
|THYAO
|9,84
|942.357.277
|% 9,09
|
|GARAN
|6,73
|746.228.984
|% 1,97
|
|SISE
|6,33
|644.750.268
|% 3,26
|
|TSKB
|2,60
|2.357.786.340
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|587.813.485
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|258.688.596
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,85
|243.986.085
|% 2,21
|
|GARAN
|6,73
|746.228.984
|% 1,97
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3968
|8,4024
|% 0,68
|
|Euro
|9,7805
|9,7908
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,7975
|10,8517
|% 0,21
|
|Frank
|9,0973
|9,1521
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% 0,49
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|8,76
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,11
|
|B. Petrol
|37,01
|37,01
|-0,93
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