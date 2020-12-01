***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2020 tarih ve 12233903 – 305.04-11927 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" izahnamesinin 3.2. maddesi değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890809BIST