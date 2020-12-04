***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.12.2020 11:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891369
BIST
11:351.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:357,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:359,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:35462,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,91
|Açılış
|: 462,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:35
|RYGYO
|6,71
|28.400.088
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.129.402
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.253.561
|% 9,85
|
|GLBMD
|6,18
|6.084.025
|% 8,99
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.049.201
|% -7,28
|
|KENT
|448,90
|4.453.408
|% -6,28
|
|TSKB
|1,99
|816.545.820
|% -3,40
|
|GARAN
|9,16
|455.823.152
|% -0,43
|
|SISE
|6,99
|329.014.754
|% 0,00
|
|TKNSA
|16,60
|297.772.708
|% 2,91
|
|SELEC
|17,99
|293.990.520
|% 7,92
|
|TSKB
|1,99
|816.545.820
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|151.466.653
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|230.964.236
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|96.645.892
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,65
|185.879.390
|% 0,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8005
|7,8048
|% 0,42
|
|Euro
|9,4854
|9,4921
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4656
|10,5181
|% 0,40
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0733
|2,0837
|% 0,35
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,63
|49,63
|0,92
|