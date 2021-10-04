***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2021 20:56
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966632
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0588
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3344
En Düşük
10,2576
18:05503,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,95
|Açılış
|: 503,37
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
505,07
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8531
|8,8582
|% 0,03
|
|Euro
|10,2933
|10,3272
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,0224
|12,0827
|% 0,53
|
|Frank
|9,5434
|9,6009
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3551
|2,3669
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|7,88
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,02
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|2,00
|