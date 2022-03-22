***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 16:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahanme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011979
BIST
16:372.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,05
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.179
En Düşük
2.146
16:3714,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8448
En Düşük
14,7886
16:3716,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0517
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3904
En Düşük
16,2486
16:37917,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,14
|Açılış
|: 917,81
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ENSRI
|15,40
|1.704.765
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.964.920
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.239.723
|% 9,97
|
|KARTN
|56,35
|94.540.091
|% 9,95
|
|AYCES
|72,45
|8.468.525
|% 9,94
|
|PKENT
|286,80
|179.707.075
|% -9,98
|
|AYEN
|11,92
|94.534.774
|% -9,77
|
|SANEL
|7,11
|7.982.368
|% -6,32
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|SANFM
|32,50
|11.377.583
|% -4,30
|
|EREGL
|33,44
|3.123.103.599
|% 5,06
|
|THYAO
|28,48
|3.009.109.216
|% 2,01
|
|KRDMD
|15,23
|2.503.250.410
|% 1,13
|
|GARAN
|11,90
|1.404.609.630
|% 0,59
|
|SISE
|14,32
|913.052.779
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,23
|2.503.250.410
|% 1,13
|
|ODAS
|1,65
|266.005.852
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,63
|456.736.681
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.404.609.630
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,05
|435.813.573
|% 1,25
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8364
|14,8422
|% 0,11
|
|Euro
|16,3804
|16,3904
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,6197
|19,7181
|% 0,78
|
|Frank
|15,8547
|15,9502
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9430
|3,9628
|% 0,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-11,46
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.051
|6.202
|-34,24
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|-16,56
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,15
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
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16:52GZNMI
Yüzde 9.97 oranında artışla 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 414, 128 adet işlem
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16:51ALCAR
Yüzde 4.60 oranında artışla 288.90 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 901 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, FROTO, KCHOL
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 05 artarak (% 0.00 ) 1, 966
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, MAALT, KARTN, ISYAT, IDEAS, ENSRI, GZNMI