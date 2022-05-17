***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2022 15:18
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (FON İZAHNAMESİ)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030852
BIST
15:232.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 18,82
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:2315,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2177
|Açılış
|: 15,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:2316,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4206
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:23927,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 16,05
|Açılış
|: 927,05
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EGEPO
|8,03
|44.948.406
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.599.935
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.264.584
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.642.901
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.641.109
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.972.211
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|59,90
|19.089.807
|% -7,85
|
|THYAO
|42,82
|2.468.745.615
|% 0,23
|
|SISE
|19,86
|1.884.819.823
|% 2,90
|
|AKBNK
|7,84
|1.087.480.221
|% -1,63
|
|KRDMD
|14,90
|1.039.383.681
|% -0,07
|
|EREGL
|32,00
|1.000.415.144
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,65
|633.026.231
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|899.697.149
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,84
|1.087.480.221
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,75
|390.517.127
|% 1,08
|
|SISE
|19,86
|1.884.819.823
|% 2,90
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7536
|15,7630
|% 1,43
|
|Euro
|16,6180
|16,6508
|% 2,53
|
|Sterlin
|19,5983
|19,6966
|% 2,70
|
|Frank
|15,8052
|15,9004
|% 2,35
|
|Riyal
|4,1854
|4,2064
|% 1,37
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|7,24
|
|Altın Gr.
|929
|929
|18,08
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|113,00
|
|Tam
|6.157
|6.316
|105,18
|
|Yarım
|2.976
|3.055
|50,87
|
|Çeyrek
|1.493
|1.528
|25,44
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,77
|