***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22554 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039904
BIST
10:362.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.473
10:3616,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0252
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
10:3617,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5693
En Düşük
17,4507
10:36975,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 975,11
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:36
|RODRG
|24,46
|3.608.028
|% 9,69
|
|ULUSE
|219,90
|6.819.364
|% 8,06
|
|BMSCH
|11,03
|61.687.925
|% 6,67
|
|TURSG
|5,19
|130.714.383
|% 6,57
|
|OYAYO
|8,75
|2.572.284
|% 6,45
|
|SEKUR
|13,99
|10.612.905
|% -7,78
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,11
|8.503.036
|% -6,36
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|ARMDA
|152,50
|357.565
|% -4,98
|
|THYAO
|47,64
|894.137.096
|% -0,83
|
|ASELS
|23,48
|336.048.622
|% 1,21
|
|SISE
|21,22
|300.041.408
|% -0,93
|
|EREGL
|27,34
|265.727.589
|% -0,80
|
|AKBNK
|8,32
|196.446.866
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,60
|102.116.337
|% -0,76
|
|ODAS
|3,05
|115.122.780
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|146.842.240
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|67.301.649
|% 0,00
|
|TURSG
|5,19
|130.714.383
|% 6,57
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6838
|16,7074
|% 0,15
|
|Euro
|17,5515
|17,5693
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2643
|20,3660
|% 0,01
|
|Frank
|17,3572
|17,4618
|% 0,04
|
|Riyal
|4,4334
|4,4557
|% 0,05
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,97
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.514
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.188
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,37
|