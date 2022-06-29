***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22560 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039907
BIST
11:412.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -23,84
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
11:4116,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:4117,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:41975,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,73
|Açılış
|: 975,37
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ULUSE
|220,50
|18.395.574
|% 8,35
|
|BMSCH
|11,12
|80.556.600
|% 7,54
|
|ORCAY
|17,91
|47.476.022
|% 7,31
|
|TURSG
|5,20
|220.703.353
|% 6,78
|
|CLEBI
|383,40
|106.010.940
|% 6,74
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SEKUR
|14,29
|25.125.661
|% -5,80
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|LIDFA
|13,30
|24.340.690
|% -5,00
|
|SELVA
|7,85
|21.298.874
|% -4,85
|
|THYAO
|47,28
|1.843.149.255
|% -1,58
|
|ASELS
|23,50
|551.681.688
|% 1,29
|
|SISE
|21,14
|533.636.718
|% -1,31
|
|EREGL
|27,34
|473.157.157
|% -0,80
|
|SAHOL
|19,83
|387.650.151
|% -1,54
|
|ODAS
|2,99
|278.659.544
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|198.153.353
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,44
|274.904.242
|% -0,67
|
|TSKB
|2,06
|112.035.559
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,78
|83.871.772
|% -3,78
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6951
|16,6968
|% 0,09
|
|Euro
|17,5398
|17,5567
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,2814
|20,3831
|% 0,09
|
|Frank
|17,4068
|17,5116
|% 0,33
|
|Riyal
|4,4365
|4,4588
|% 0,12
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,87
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.524
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.193
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,33
|
Seans Raporu
11:39
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11:54RTALB
Yüzde -54.87 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 285, 190 adet işlem
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11:52LIDFA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 443 adet işlem
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11:51XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 10, 880.00 milyon TL de
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11:48SEKUR
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 744, 173 adet işlem
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11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, PGSUS