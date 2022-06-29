***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 10.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22572 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039900BIST