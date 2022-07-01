***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 15:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir. Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040692
BIST
15:112.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 35,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:1116,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0579
|Açılış
|: 16,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:1117,4589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0685
|Açılış
|: 17,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:11963,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,52
|Açılış
|: 963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ISSEN
|28,16
|58.692.502
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,80
|1.095.016.970
|% 8,71
|
|OZKGY
|5,94
|34.230.474
|% 7,80
|
|OZKGY
|5,94
|34.230.474
|% 7,80
|
|GESAN
|45,28
|211.293.069
|% 7,76
|
|GLRYH
|3,23
|30.852.696
|% -5,28
|
|RTALB
|7,09
|97.354.995
|% -4,96
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|AKCNS
|20,56
|5.067.764
|% -3,66
|
|VKFYO
|5,14
|2.892.227
|% -3,38
|
|THYAO
|49,28
|3.955.800.683
|% 5,30
|
|SISE
|21,20
|1.235.906.162
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,80
|1.095.016.970
|% 8,71
|
|EREGL
|27,16
|903.648.215
|% 0,07
|
|TUPRS
|269,60
|768.832.342
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,65
|232.644.706
|% 0,38
|
|THYAO
|49,28
|3.955.800.683
|% 5,30
|
|YKBNK
|4,36
|346.062.920
|% 0,69
|
|ODAS
|2,90
|228.899.560
|% 0,35
|
|SISE
|21,20
|1.235.906.162
|% -1,40
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7413
|16,7643
|% 0,39
|
|Euro
|17,4470
|17,4564
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,1037
|20,2045
|% -0,81
|
|Frank
|17,3549
|17,4594
|% -0,31
|
|Riyal
|4,4481
|4,4704
|% 0,29
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-16,36
|
|Altın Gr.
|962
|963
|-7,40
|
|Cumhuriyet
|6.435
|6.532
|-59,00
|
|Tam
|6.432
|6.516
|-74,00
|
|Yarım
|3.148
|3.186
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,96
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 335 adet işlem
-
15:24OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 335 adet işlem
-
15:23KIMMR
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 308 adet işlem
-
15:22OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 930, 216 adet işlem
-
15:22OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 930, 216 adet işlem