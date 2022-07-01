***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 15:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir. Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040697
BIST
15:112.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 35,58
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:1116,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0574
|Açılış
|: 16,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:1117,4654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0620
|Açılış
|: 17,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:11963,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,83
|Açılış
|: 963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ISSEN
|28,16
|58.721.563
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,00
|1.096.722.419
|% 8,82
|
|GESAN
|45,36
|213.918.316
|% 7,95
|
|BOBET
|6,59
|31.404.574
|% 7,68
|
|OZKGY
|5,93
|34.590.066
|% 7,62
|
|GLRYH
|3,23
|30.949.382
|% -5,28
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,12
|97.715.285
|% -4,56
|
|AKCNS
|20,54
|5.072.920
|% -3,75
|
|EGPRO
|34,58
|11.114.446
|% -3,52
|
|THYAO
|49,42
|4.039.282.099
|% 5,60
|
|SISE
|21,22
|1.247.091.652
|% -1,30
|
|KOZAL
|185,00
|1.096.722.419
|% 8,82
|
|EREGL
|27,18
|912.726.344
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,00
|774.127.212
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,64
|234.229.265
|% 0,00
|
|THYAO
|49,42
|4.039.282.099
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,36
|347.062.446
|% 0,69
|
|ODAS
|2,90
|229.118.875
|% 0,35
|
|SISE
|21,22
|1.247.091.652
|% -1,30
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7474
|16,7563
|% 0,35
|
|Euro
|17,4442
|17,4589
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,1067
|20,2075
|% -0,80
|
|Frank
|17,3589
|17,4635
|% -0,29
|
|Riyal
|4,4488
|4,4711
|% 0,31
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-18,53
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.442
|6.529
|-61,00
|
|Yarım
|3.153
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,06
|