***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi" güncellenmiştir. Takasbank Para Piyasası işlemlerine ait komisyon oranları güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040698BIST