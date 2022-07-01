***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 15:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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15:272.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 39,54
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:2716,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0587
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:2717,4623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0651
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:27962,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,71
|Açılış
|: 962,21
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ISSEN
|28,16
|58.730.630
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.027.670
|% 8,71
|
|BMSCH
|11,82
|91.144.233
|% 8,54
|
|GESAN
|45,54
|225.334.068
|% 8,38
|
|OZKGY
|5,94
|35.968.826
|% 7,80
|
|RTALB
|7,07
|98.992.878
|% -5,23
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|32.008.832
|% -4,69
|
|EGPRO
|34,54
|11.569.158
|% -3,63
|
|OYAYO
|8,31
|2.187.182
|% -3,60
|
|THYAO
|49,34
|4.148.182.637
|% 5,43
|
|SISE
|21,20
|1.286.938.640
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.027.670
|% 8,71
|
|EREGL
|27,22
|936.660.973
|% 0,29
|
|TUPRS
|270,30
|812.933.971
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,65
|235.086.663
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,39
|382.065.976
|% 1,39
|
|THYAO
|49,34
|4.148.182.637
|% 5,43
|
|ODAS
|2,91
|240.438.433
|% 0,69
|
|SISE
|21,20
|1.286.938.640
|% -1,40
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7491
|16,7622
|% 0,38
|
|Euro
|17,4516
|17,4611
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,0745
|20,1752
|% -0,96
|
|Frank
|17,3448
|17,4493
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 0,35
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-19,28
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.535
|-56,00
|
|Tam
|6.435
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.150
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,36
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,24
|
Seans Raporu
15:26
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15:40OZKGY
Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 205, 689 adet işlem
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Yüzde 7.62 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 205, 689 adet işlem
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15:39NATEN
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Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 19, 136.00 milyon TL de
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15:38FENER
Yüzde 6.38 oranında artışla 44.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 740, 240 adet işlem