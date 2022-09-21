***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu İzahnamesi'nin 7.1.3. Maddesinde yer alan Takasbank Para Piyasası Oranı (1-7 gün arası vade) %0,003 (yüzbindeüç) olarak güncellenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064460BIST