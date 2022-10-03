***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 13:17
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25352 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Üçüncü Serbest Fon unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'u olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066731
BIST
13:463.277
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 96,77
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4618,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0679
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4618,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0776
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:46993,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,13
|Açılış
|: 993,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.892.009
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.715.046
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.071.264
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.152.928
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.004.836
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|GMTAS
|3,69
|19.813.951
|% -7,29
|
|THYAO
|74,85
|4.040.267.035
|% 6,02
|
|SASA
|70,00
|1.682.013.498
|% 2,64
|
|TUPRS
|313,10
|1.428.501.749
|% 8,11
|
|ASELS
|30,10
|1.100.457.825
|% 2,73
|
|YKBNK
|7,29
|1.047.768.336
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,98
|939.422.963
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,29
|1.047.768.336
|% 3,11
|
|ODAS
|6,42
|698.934.848
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,66
|964.960.393
|% 3,28
|
|ISCTR
|7,79
|589.074.246
|% 3,59
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5669
|18,5697
|% 0,37
|
|Euro
|18,1857
|18,2122
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7394
|20,8434
|% 0,66
|
|Frank
|18,6958
|18,8084
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,21
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,52
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|19,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|3,13
|