***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.11.2022 16:28
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078586
BIST
17:464.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 3,81
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:4618,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:4618,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:461.024,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.024,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:46
|HEKTS
|36,08
|2.589.350.750
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|93.982.980
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.914.543.534
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.499.869
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.791.046
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.951.044
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.521.200
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.446.522
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,80
|9.333.320.328
|% -1,06
|
|ASELS
|38,10
|7.482.217.830
|% 5,31
|
|EREGL
|34,48
|5.428.391.090
|% -3,53
|
|TCELL
|31,98
|4.436.256.348
|% 8,78
|
|TTKOM
|13,97
|4.066.892.028
|% 1,97
|
|EKGYO
|5,12
|3.057.214.902
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,15
|664.750.560
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.914.543.534
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,97
|4.066.892.028
|% 1,97
|
|TSKB
|3,09
|888.435.717
|% -0,96
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6062
|% 0,45
|
|Euro
|18,6678
|18,6906
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,1281
|21,2341
|% -0,87
|
|Frank
|18,8152
|18,9285
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,34
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.827
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-1,64
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem