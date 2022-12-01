***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2022 12:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083423
BIST
15:295.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 91,32
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:2918,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:2919,4880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0905
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:291.068,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.068,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:27
|BRLSM
|15,29
|257.408.436
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|50.055.113
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.806.304
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,67
|7.785.216
|% -4,89
|
|THYAO
|125,10
|6.410.572.062
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,45
|4.879.627.406
|% 4,89
|
|SISE
|40,00
|3.852.291.569
|% 2,30
|
|EREGL
|43,18
|3.665.234.686
|% 1,22
|
|PETKM
|18,29
|3.298.562.206
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,29
|2.399.838.763
|% 5,81
|
|KRDMD
|15,45
|4.879.627.406
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,76
|853.742.143
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,82
|2.699.249.201
|% 4,44
|
|YKBNK
|11,93
|2.712.724.577
|% -1,00
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6320
|18,6397
|% 0,04
|
|Euro
|19,4808
|19,4911
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,6309
|22,7444
|% 1,07
|
|Frank
|19,6597
|19,7781
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,02
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|13,94
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,67
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.209
|96,00
|
|Tam
|7.130
|7.188
|33,00
|
|Yarım
|3.459
|3.515
|17,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,84
|87,84
|0,87
|