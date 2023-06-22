***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2023 11:02
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161144
BIST
'
15:175.333
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 146,33
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.341
15:1724,2111
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6447
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1726,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,7560
|Açılış
|: 26,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:171.499,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 35,12
|Açılış
|: 1.499,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:16
|FORTE
|23,58
|77.745.550
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.259.729
|% 9,90
|
|KONKA
|40,30
|103.836.165
|% 9,51
|
|BMSTL
|48,88
|68.967.706
|% -9,98
|
|BURVA
|67,90
|27.947.916
|% -7,62
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|PRZMA
|27,96
|17.949.774
|% -6,92
|
|INGRM
|608,60
|10.908.681
|% -6,66
|
|THYAO
|179,20
|8.073.814.479
|% 5,79
|
|AKBNK
|18,75
|4.956.563.104
|% -2,90
|
|YKBNK
|12,21
|3.565.045.366
|% -1,93
|
|GARAN
|29,62
|3.043.930.799
|% -1,59
|
|ISCTR
|12,91
|2.337.670.417
|% -1,45
|
|YKBNK
|12,21
|3.565.045.366
|% -1,93
|
|AKBNK
|18,75
|4.956.563.104
|% -2,90
|
|ISCTR
|12,91
|2.337.670.417
|% -1,45
|
|EKGYO
|6,73
|839.038.386
|% 3,22
|
|GARAN
|29,62
|3.043.930.799
|% -1,59
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1809
|24,2027
|% 2,70
|
|Euro
|26,5962
|26,6228
|% 2,99
|
|Sterlin
|30,8530
|31,0077
|% 2,84
|
|Frank
|26,9882
|27,1508
|% 2,67
|
|Riyal
|6,4396
|6,4719
|% 2,80
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.501
|1.501
|36,36
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|230,00
|
|Tam
|9.764
|10.052
|302,38
|
|Yarım
|4.702
|4.910
|139,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.455
|69,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,56
|17,57
|0,39
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|-1,39
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31XU100
Endeks 5, 339 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 93 üstünde . İşlem hacmi 57, 606.00 milyon TL de
-
15:30GSDDE
Yüzde 9.41 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 090 adet işlem
-
15:29CMENT
Yüzde 7.11 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 719 adet işlem
-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem