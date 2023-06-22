Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

22.06.2023 11:02
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Güncel İzahname ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161146


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:175.333
Değişim :  2,82% |  146,33
Açılış :  5.200  
Önceki Kapanış :  5.187  
En Düşük
5.153 En Yüksek
5.341
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 22,66 54.439.072 % 10,00  
KONKA 40,48 108.726.043 % 10,00  
FORTE 23,58 77.780.212 % 9,98  
DGGYO 27,34 30.354.475 % 9,98  
OTTO 143,80 3.270.012 % 9,94  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Dolar 24,1939 24,2092 % 2,73  
Euro 26,6079 26,6268 % 3,01  
Sterlin 30,8703 31,0252 % 2,90  
Frank 27,0071 27,1698 % 2,74  
Riyal 6,4462 6,4785 % 2,91  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -6,34  
Altın Gr. 1.496 1.497 32,15  
Cumhuriyet 9.816 9.964 251,00  
Tam 9.728 10.014 264,02  
Yarım 4.692 4.899 128,00  
Çeyrek 2.354 2.450 64,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,58 -0,08  
Gümüş Gr. 17,55 17,58 0,40  
B. Petrol 75,62 75,62 -1,50  
Seans Raporu 15:17
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru