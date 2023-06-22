***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2023 11:02
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161149
BIST
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15:175.333
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 146,33
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.341
15:1724,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,6428
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1726,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,7779
|Açılış
|: 26,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:171.499,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 35,12
|Açılış
|: 1.499,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:17
|VKFYO
|22,66
|54.439.072
|% 10,00
|
|KONKA
|40,48
|108.726.043
|% 10,00
|
|FORTE
|23,58
|77.780.212
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.354.475
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|BMSTL
|48,88
|68.987.111
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|BURVA
|68,35
|27.998.371
|% -7,01
|
|PRZMA
|27,96
|18.001.048
|% -6,92
|
|IZINV
|25,90
|29.296.168
|% -6,50
|
|THYAO
|179,00
|8.118.307.054
|% 5,67
|
|AKBNK
|18,78
|4.979.161.207
|% -2,74
|
|YKBNK
|12,22
|3.574.934.895
|% -1,85
|
|GARAN
|29,56
|3.053.374.636
|% -1,79
|
|ISCTR
|12,90
|2.354.999.655
|% -1,53
|
|YKBNK
|12,22
|3.574.934.895
|% -1,85
|
|AKBNK
|18,78
|4.979.161.207
|% -2,74
|
|ISCTR
|12,90
|2.354.999.655
|% -1,53
|
|EKGYO
|6,73
|842.825.361
|% 3,22
|
|GARAN
|29,56
|3.053.374.636
|% -1,79
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1939
|24,2092
|% 2,73
|
|Euro
|26,6079
|26,6268
|% 3,01
|
|Sterlin
|30,8703
|31,0252
|% 2,90
|
|Frank
|27,0071
|27,1698
|% 2,74
|
|Riyal
|6,4462
|6,4785
|% 2,91
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.497
|32,15
|
|Cumhuriyet
|9.816
|9.964
|251,00
|
|Tam
|9.728
|10.014
|264,02
|
|Yarım
|4.692
|4.899
|128,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.450
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,58
|0,40
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-1,50
|