***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 08/08/2023 tarih ve E-12233903-305.04-40662 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu'n unvanının OYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmesi kapsamında, Fon izahnamesinin "Giriş Bölümü, Kısaltmalar Bölümü ve 1.1." maddelerinde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184408BIST