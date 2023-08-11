***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2023 12:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 08/08/2023 tarih ve E-12233903-305.04-40662 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu'n unvanının OYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmesi kapsamında, Fon izahnamesinin "Giriş Bölümü, Kısaltmalar Bölümü ve 1.1." maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184408
BIST
'
14:437.603
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 161,04
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4327,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4329,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1255
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:431.668,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.668,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:43
|PAPIL
|25,08
|127.550.649
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|152.113.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,79
|184.011.477
|% -56,59
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|57.048.480
|% -6,58
|
|THYAO
|264,20
|8.462.836.342
|% 2,21
|
|ASTOR
|123,60
|5.333.172.365
|% 2,49
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|GARAN
|56,30
|3.743.785.961
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,85
|1.111.827.292
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,51
|2.376.421.335
|% 0,12
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|ISCTR
|17,13
|3.571.239.229
|% -0,81
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0356
|27,0531
|% 0,20
|
|Euro
|29,7493
|29,7618
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,3216
|34,4937
|% 0,49
|
|Frank
|30,7820
|30,9674
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1867
|7,2227
|% 0,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,38
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.138
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.577
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,88
|86,88
|0,48
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58GEDZA
Yüzde 8.38 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 793, 163 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 03 artarak (% 1.95 ) 8, 264
-
14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, YKBNK
-
14:57XU100
Endeks 7, 610 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 90, 208.00 milyon TL de
-
14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem