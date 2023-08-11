***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2023 15:18
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 08/08/2023 tarih ve E-12233903-305.04-40662 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu'n unvanının OYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmesi kapsamında, Fon izahnamesinin "Giriş Bölümü, Kısaltmalar Bölümü ve 1.1." maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184446
BIST
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17:177.704
En Düşük
|Değişim
|: 3,52%
|| 262,06
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1727,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0502
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1729,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0750
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:171.669,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.669,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.824.341
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,34
|297.587.769
|% -55,25
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.456,60
|101.959.301
|% -9,04
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|11.528.192.954
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,10
|6.732.871.533
|% 2,90
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|5.465.449.907
|% 2,50
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,68
|3.643.966.581
|% 2,12
|
|SKBNK
|3,82
|1.491.094.572
|% 1,87
|
|YKBNK
|15,65
|5.296.183.938
|% -0,45
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0430
|27,0483
|% 0,19
|
|Euro
|29,7017
|29,7113
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,31
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,32
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, GUBRF
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 6 artarak (% 2.93 ) 6, 828
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, KENT, GRTRK, RUBNS, BRMEN, PENTA, ARENA, KAYSE, ONCSM, BRSAN
-
17:32
EGGUB, VAKFN, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
IDGYO, KLSER, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında