***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/2023 tarih ve 12233903-305.04-42509 sayılı izni doğrultusunda OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı OYAK Portföy Türkiye Finans Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon (OFA)'un izahnamesinin "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" başlıklı 6.4. numaralı maddesi değiştirilmiştir.Değişiklikler 02/10/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:Fon izahnamesinin "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" başlıklı 6.4. numaralı maddesi, katılma payı bedellerinin iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödeneceği şeklinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198531BIST