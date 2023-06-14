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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

14.06.2023 11:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
STANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 250.000.000 TL % 16,15 14/06/2023 15/06/2023 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158565


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Tam 9.767 10.028 -98,80  
Yarım 4.784 4.871 -28,00  
Çeyrek 2.392 2.435 -14,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,82 0,14  
Gümüş Gr. 18,03 18,05 0,05  
B. Petrol 75,32 75,32 1,03  
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