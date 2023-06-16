***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
16.06.2023 14:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 250.000.000 TL % 16,15 16/06/2023 19/06/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159412
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0313
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.489,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.270.597
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.870.136
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|32.461.182
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.267.931
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.083.238
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.141.003
|% -9,95
|
|THYAO
|180,60
|8.018.248.164
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,82
|4.380.183.980
|% -1,31
|
|AKBNK
|18,97
|4.364.126.620
|% -1,35
|
|ISCTR
|13,52
|2.711.370.012
|% -2,03
|
|EREGL
|36,86
|2.623.102.092
|% 0,71
|
|YKBNK
|12,82
|4.380.183.980
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,23
|1.811.199.126
|% 0,84
|
|AKBNK
|18,97
|4.364.126.620
|% -1,35
|
|ISCTR
|13,52
|2.711.370.012
|% -2,03
|
|KLGYO
|2,92
|332.658.764
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6265
|23,6789
|% 0,13
|
|Euro
|25,8241
|25,8650
|% 0,01
|
|Sterlin
|30,1939
|30,3453
|% 0,13
|
|Frank
|26,3343
|26,4929
|% -0,35
|
|Riyal
|6,2844
|6,3159
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem