***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
19.06.2023 13:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 250.000.000 TL % 16,15 19/06/2023 20/06/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159762
BIST
17:075.364
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -111,09
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0723,6053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0090
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0725,7790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0598
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:071.481,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,76
|Açılış
|: 1.481,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.320.000
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.821.239
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|54.728.566
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,40
|49.830.279
|% -7,00
|
|KRVGD
|17,02
|41.720.699
|% -6,99
|
|THYAO
|176,60
|5.683.560.651
|% -2,27
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.063.253.584
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|881.228.915
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.398.973
|% -0,68
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6000
|23,6094
|% -0,02
|
|Euro
|25,7640
|25,7794
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1128
|30,2638
|% -0,22
|
|Frank
|26,2373
|26,3953
|% -0,30
|
|Riyal
|6,2804
|6,3119
|% 0,04
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20OYAKC
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 577, 700 adet işlem
-
17:19PARSN
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 86.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 857 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -116, 64 kaybederek (% -1.91 ) 5, 988
-
17:18XU100
Endeks 5, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 97 altında . İşlem hacmi 49, 691.00 milyon TL de
-
17:18MPARK
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 598 adet işlem