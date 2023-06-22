***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
22.06.2023 11:22
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 250.000.000 TL % 16,15 22/06/2023 23/06/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161154
BIST
'
15:185.332
En Düşük
|Değişim
|: 2,80%
|| 145,39
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.341
15:1824,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,6428
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1826,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,7779
|Açılış
|: 26,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:181.500,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 35,94
|Açılış
|: 1.500,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:16
|FORTE
|23,58
|77.717.513
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,62
|54.222.871
|% 9,81
|
|GSDDE
|7,44
|12.790.022
|% 9,41
|
|BMSTL
|48,88
|68.962.573
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|PRZMA
|27,98
|17.949.774
|% -6,86
|
|INGRM
|608,60
|10.908.681
|% -6,66
|
|BURVA
|68,80
|27.880.789
|% -6,39
|
|THYAO
|179,00
|8.025.319.225
|% 5,67
|
|AKBNK
|18,74
|4.939.978.314
|% -2,95
|
|YKBNK
|12,21
|3.551.488.875
|% -1,93
|
|GARAN
|29,56
|3.034.844.920
|% -1,79
|
|ISCTR
|12,90
|2.329.578.188
|% -1,53
|
|YKBNK
|12,21
|3.551.488.875
|% -1,93
|
|AKBNK
|18,74
|4.939.978.314
|% -2,95
|
|ISCTR
|12,90
|2.329.578.188
|% -1,53
|
|EKGYO
|6,72
|818.479.944
|% 3,07
|
|GARAN
|29,56
|3.034.844.920
|% -1,79
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1809
|24,2027
|% 2,70
|
|Euro
|26,5962
|26,6228
|% 2,99
|
|Sterlin
|30,8619
|31,0167
|% 2,87
|
|Frank
|26,9961
|27,1587
|% 2,70
|
|Riyal
|6,4414
|6,4737
|% 2,83
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.501
|1.501
|36,36
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|230,00
|
|Tam
|9.764
|10.052
|302,38
|
|Yarım
|4.702
|4.910
|139,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.455
|69,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|17,58
|17,59
|0,41
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|-1,33
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31XU100
Endeks 5, 339 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 93 üstünde . İşlem hacmi 57, 606.00 milyon TL de
-
15:30GSDDE
Yüzde 9.41 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 090 adet işlem
-
15:29CMENT
Yüzde 7.11 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 719 adet işlem
-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem