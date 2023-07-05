***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
05.07.2023 12:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 160.000.000 TL % 26,5 05/07/2023 06/07/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165748
BIST
'
15:125.968
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -35,67
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:1226,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1384
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1228,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1491
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:121.615,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.615,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:12
|OTKAR
|223,30
|709.863.787
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.396.537
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|71.412.966
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|112.162.054
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.460,20
|463.233.852
|% -4,87
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.551.909
|% -3,98
|
|ACSEL
|84,95
|41.672.141
|% -3,85
|
|THYAO
|208,40
|6.558.935.226
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,26
|2.913.277.610
|% 0,66
|
|TCELL
|38,66
|2.417.197.924
|% 3,31
|
|TUPRS
|83,05
|2.272.292.702
|% -1,13
|
|YKBNK
|13,03
|2.214.331.431
|% -2,83
|
|EKGYO
|7,70
|1.400.062.700
|% -1,03
|
|YKBNK
|13,03
|2.214.331.431
|% -2,83
|
|VKGYO
|3,23
|493.143.946
|% 6,25
|
|SKBNK
|2,77
|383.799.733
|% -2,46
|
|ODAS
|7,81
|1.033.136.498
|% 2,36
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0693
|26,0997
|% 0,53
|
|Euro
|28,4216
|28,4574
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,0190
|33,1845
|% 0,20
|
|Frank
|28,8965
|29,0706
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9352
|6,9700
|% 0,35
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,78
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,16
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,14
|