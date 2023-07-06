***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
06.07.2023 17:12
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 160.000.000 TL % 26,5 06/07/2023 07/07/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166385
BIST
'
17:516.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 50,23
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5126,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5128,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:511.597,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.597,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:51
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|YYLGD
|31,68
|222.537.812
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.034.027
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,86
|113.125.556
|% -7,54
|
|MERIT
|50,60
|60.748.191
|% -5,60
|
|ATLAS
|4,02
|29.358.099
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|68.905.134
|% -3,25
|
|THYAO
|217,80
|10.130.869.291
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,80
|4.571.976.186
|% 3,72
|
|SISE
|46,76
|4.078.527.371
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|ZOREN
|3,53
|747.189.425
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,02
|2.513.354.479
|% -1,61
|
|ODAS
|8,31
|1.427.651.179
|% 5,59
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0613
|26,0904
|% 0,09
|
|Euro
|28,3067
|28,4216
|% 0,51
|
|Sterlin
|32,9329
|33,0980
|% -0,29
|
|Frank
|28,8719
|29,0458
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem