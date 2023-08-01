***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
01.08.2023 14:37
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 125.000.000 TL % 26,5 01/08/2023 02/08/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179123
BIST
'
15:417.216
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,11
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:4126,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0771
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:4129,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:411.691,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.691,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:39
|FORMT
|3,26
|258.318.214
|% 226,00
|
|ZEDUR
|87,45
|120.388.833
|% 10,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.660.491
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.374.745
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|372.098.791
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.690.541
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.530.766
|% -9,93
|
|INFO
|12,55
|224.075.587
|% -8,86
|
|ASTOR
|115,30
|10.444.206.932
|% 3,50
|
|SASA
|65,10
|9.802.520.061
|% 6,81
|
|EREGL
|41,50
|6.785.928.248
|% -0,48
|
|ASELS
|75,95
|5.436.615.529
|% 1,81
|
|THYAO
|233,00
|5.009.461.314
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,66
|2.578.567.987
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,29
|1.162.852.070
|% -0,23
|
|ISCTR
|15,56
|4.013.721.185
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,11
|3.210.543.381
|% -0,84
|
|IHYAY
|1,24
|209.420.717
|% 5,98
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9431
|26,9825
|% 0,29
|
|Euro
|29,5407
|29,5478
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3126
|34,4847
|% -0,29
|
|Frank
|30,6282
|30,8127
|% -0,32
|
|Riyal
|7,1670
|7,2029
|% 0,29
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-18,96
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|-51,00
|
|Tam
|11.052
|11.131
|-39,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,45
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, AKBNK
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.20 ) 6, 454
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, GARFA, TUCLK, SAYAS, TETMT, SEYKM, PETUN, FZLGY, ZEDUR, CVKMD
-
15:54
TETMT, AYCES, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:54
BNTAS, LINK, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında