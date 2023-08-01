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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

01.08.2023 14:37
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 125.000.000 TL % 26,5 01/08/2023 02/08/2023 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179123


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