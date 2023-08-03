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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

03.08.2023 14:39
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ 45.000.000 TL % 26,5 03/08/2023 04/08/2023 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180266


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Yarım 5.473 5.535 -32,00  
Çeyrek 2.736 2.768 -15,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,59 -0,14  
Gümüş Gr. 20,31 20,33 -0,24  
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