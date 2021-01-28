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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.01.2021 18:43



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                             Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (OGM)'muzda (III-52.3) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin MADDE 29 – Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi maddesi
 
"(2) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Kurucunun her yılsonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir değerleme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerleme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemesi ve belirlenen değerleme kuruluşlarını portföy saklayıcısına bildirmesi ve ayrıca KAP'ta ilan etmesi gerekmektedir. Belirlenen değerleme kuruluşu ancak değiştirilme gerekçesinin Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir." fıkrası gereği
 
OGM fonumuzun KAP sırasında aşağıda yer alan açıklamanın yapılması hususunda yardımlarınızı rica ederim.
 
İyi çalışmalar dilerim.
 
ÖZET BİLGİ:
Gayrimenkul değerleme kuruluşunun belirlenmesi
 
 
AÇIKLAMALAR:
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, değerleme hizmetlerinin alınmasına 26.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ile devam edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905573


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