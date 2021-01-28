***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 18:43
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (OGM)'muzda (III-52.3) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin MADDE 29 – Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi maddesi
"(2) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Kurucunun her yılsonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir değerleme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerleme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemesi ve belirlenen değerleme kuruluşlarını portföy saklayıcısına bildirmesi ve ayrıca KAP'ta ilan etmesi gerekmektedir. Belirlenen değerleme kuruluşu ancak değiştirilme gerekçesinin Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir." fıkrası gereği
OGM fonumuzun KAP sırasında aşağıda yer alan açıklamanın yapılması hususunda yardımlarınızı rica ederim.
İyi çalışmalar dilerim.
ÖZET BİLGİ:
Gayrimenkul değerleme kuruluşunun belirlenmesi
AÇIKLAMALAR:
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, değerleme hizmetlerinin alınmasına 26.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ile devam edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905573
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0542
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3452
18:008,9358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0423
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9175
18:00436,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 436,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3531
|7,3597
|% -0,73
|
|Euro
|8,9264
|8,9358
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0612
|10,1116
|% -0,50
|
|Frank
|8,2432
|8,2929
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9547
|1,9645
|% -0,79
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|1,91
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,24
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,23
|